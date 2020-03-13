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13 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca: 'İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz'

Sağlık Bakanı Koca: 'İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz'

Bakan Koca'nın açıklamaları

( ANKARA -1) Sağlık Bakanı Koca: "İki vakanın belirli bir sınır içinde olduğunu biliyoruz"- "Hastanelerimize ziyaretçi kısıtlamaları getiriyoruz. Mesai saatleri içerisinde ziyaretçi kabul edilmeyecek" - "Alo 184 'korona' danışma hattına çevrildi"- "Yurt dışından gelenler 14 gün idari izinli sayılacak"- "Yurt dışında olanlar zorunlu olarak döndüklerinde 14 gün karantina altında tutulacak. 9 ülkeye daha uçuş yasağı getirildi"

İdari İzin Karantina Uçuş Yasağı 

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