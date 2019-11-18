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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Koca'dan gece yarısı hastane denetimi (1) - İSTANBUL

Sağlık Bakanı Koca'dan gece yarısı hastane denetimi (1) - İSTANBUL

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni ziyareti - Sağlık Bakanı Koca'nın hastalar ile görüşmesiSağlık Bakanı Koca'dan gece yarısı hastane denetimi: - "Yasal düzenlemelerden sonra (hastanelerdeki) şiddet olayları yüzde 15 - 16 azaldı"İSTANBUL (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yasal düzenlemelerden sonra acil servislerdeki şiddet olaylarının yüzde 15 - 16 gerilediğini kaydetti.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesini gece yarısı haber vermeden ziyaret eden Koca, hastanelerin acil servislerinde incelemelerde bulundu, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.Acil servislerdeki nöbetçi doktor ve hemşirelerden bilgi alan Koca, sorunların yerinde tespiti için bu ziyaretlerine devam edeceğini belirterek, acil servislerdeki yoğunluğun giderilmesi için hastaların doğru yönlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda, sağlık okuryazarlığının artması gerektiğine dikkat çeken Koca, şöyle konuştu:"Burada önemli olan bu acil oranlarıyla hizmeti sürdürmemek. Yani yüzde 30 - 31 oranlarıyla devam etmiyor olmalı. Dünya ölçeğinde yüzde 8 - 10 iken bizde yüzde 30 - 31 olmamalı. Bunu aşağı çekmemiz gerekiyor. Bu da hastayı kabul etmeme, hastaya bakmama şeklinde olabilecek bir şey değil. Biz her gelen hastaya mutlak bakıyor olmalıyız ama hastanın gündüz branş hekimine gidebilirliğini kolaylaştırmalıyız. Vatandaş branşta rahat randevu alabileceğini bilse çözülmüş olur."Acil servislerdeki şiddet olayları hakkında ise Koca, olayların hasta yoğunluğu ve fiziki şartlardan kaynaklandığını belirterek, "Hızla, fiziki şartlarımızı hasta boyutuyla evet ama çalışan boyutuyla da çalışanın, personelin fiziki şartlarının da düzeliyor olması gerekiyor. Bir de hasta yükünü azaltan bir yaklaşım olmalı." diye konuştu.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yeni binasına taşındığını ve böylelikle hem hasta açısından hem de personel açısından fiziki şartlarının iyileştiğini ifade eden Koca, ayrıca yasal düzenlemelerden sonra şiddet olaylarının yüzde 15 - 16 azaldığını dile getirdi.Koca, ziyaretlerinde sağlık çalışanlarıyla öz çekim yaptı.

Acil Servis Hastane Yasal Düzenleme Geçmiş Olsun Sağlık Çalışanları 

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