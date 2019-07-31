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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bahreyn Sağlık Bakanı ile görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bahreyn Sağlık Bakanı ile görüştü

açıklamalar...

( ANKARA ) ANKARA

Sağlık Hizmeti Şehir Hastaneleri Basın Toplantısı Sağlık Turizmi Sağlık Sistemi 


- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bahreyn Sağlık Bakanı Faeqa Bint Saedd Al Saleh ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bahreyn Sağlık Bakanı Faeqa Bint Saedd Al Saleh ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede ilaç, tıbbı cihaz ve tıbbı malzemeler,sağlık turizmi, kamu özel ortaklığı projeleri ve Uluslararası Sağlık Hizmetleri faaliyetleri ile sağlık alanındaki diğer işbirliği alanları ele alındı. İkili görüşme sonrası bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Türkiye’nin sağlık turizmine önem verdiğini ifade eden Koca,”2 ülke arasında çeşitli alanlarda yapılan anlaşmalar. 2’li ilişkilerimizin esassını ve hukuki zeminini oluşturmaktadır. Tüm dünya tarafından startejik bir alan olarak kabul edilen sağlık turizmidir. 2006 yılında imzalanan sağlık alanında ikili iş birliği anlaşması çerçevesinde sağlık alanına ikili bir anlaşma ile devam etmektedir. Türkiye olarak sağlık alanında bir devrim gerçekleştirdik. Takdirle karşılanan reform çalışmalarında ülkemizin edindiği tecrübeleri dost ve kardeş ülkeler ile paylaşıyoruz ve paylaşmaya devam edeceğiz. Bahreyn ile sağlık alanında bir ortak çalışma grubu oluşturduk.Ülkemiz ilaç ve tıbbı cihaz alanında yerli büyük mesafeler katetmiştir. Ülkemizin uygun maliyetlerle sağlık hizmeti sunuyoruz. Tüm dünyadan gelecek sağlık turistlerine hizmet verecek şehir hastanelerini açmaya da devam ediyoruz” şeklinde konuştu.
Sağlık konusunda Türkiye’nin büyük tecrübesi olduğunu belirten Bakanı Faeqa Bint Saedd Al Saleh,“Türkiye ile sağlık konusunda işbirliğine önem veriyoruz. Çünkü sağlık sistemimizde iyileştirmeyi düşündüğümüz konularda Türkiye’nin çok büyük tecrübesi olmakta. Bahreynden Türkiye’ye hasta gönderilmekte ve burada şifa buluyorlar” ifadelerini kullandı. (MKM-BC -
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