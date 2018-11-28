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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak yağmur sonrası yollar sular altında kaldı

Sağanak yağmur sonrası yollar sular altında kaldı

sağanak yağış

Gard Mahsur Kaldı Sağanak Yağış 

-göle dönen cadde ve sokaklar
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) EDİRNE

- Edirne’de, sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Edirne'de dün akşam saatlerinde başlayan tüm gece devam eden sağanak yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Bodrum katlardaki birçok evi ve iş yerini su bastı. Bazı cadde ve sokaklar göle dönerken sürücüler trafikte zaman zaman zor anlar yaşadı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etti. Polis ekipleri, yağmur suları ile kapanan caddeleri şerit ile trafiğe kapatırken, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Öte yandan, İstanbul'dan trenle Edirne'ye gelen vatandaşlar da sağanak nedeniyle garda bir süre mahsur kaldı. (KU-
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