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23 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

Sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi

Yağan şiddetli yağmur

Mahsur Kaldı Sağanak Yağmur Su Baskını Devlet Hastanesi Aşırı Yağış 

-yolda kalan araçlar
-araçların su birikintilerinden geçişi
-detay görüntüler

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde etkili olan sağanak yağmurun ardından cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Çok sayıda araç su biriken yollarda mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sağanak ve su baskını uyarısı yaptığı bölgelerden biri olan Çorlu’da yarım saati aşkın süreyle yağan sağanak yağmur caddeleri göle çevirdi. Bazı araçlar çöken yollarda bazıları ise su dolu yollarda mahsur kaldı. Çorlu’nun İstanbul yönünden girişinde yer alan Oto Center mevkii, Bülent Ecevit Bulvarı’nın yeni devlet hastanesi kesimi, Çetin Emeç Bulvarı ile Ali Osman Çelebi Bulvarlarının bir bölümünde aşırı yağış nedeniyle su baskını yaşandı.
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