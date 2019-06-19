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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak yağışlar köyleri vurdu, ekili araziler sular altında kaldı

Sağanak yağışlar köyleri vurdu, ekili araziler sular altında kaldı

ÇARDAK KÖYÜ SEL GÖRÜNTÜSÜ

Sağanak Yağış Kamera Hasar Tespit Cep Telefonu 

-MAZI KÖYÜ SEL GÖRÜNTÜSÜ
-ŞAHİNEFENDİ KÖYÜ SEL GÖRÜNTÜSÜ

( NEVŞEHİR )- Nevşehir’de sağanak yağışlar köylerde sele neden oldu - Nevşehir’de ekili araziler selden zarar gördü NEVŞEHİR

- Nevşehir’de dün akşam saatlerinde etkili olan yağışlar sonrasında köylerde oluşan seller köy merkezleri ve ekili arazilere zarar verdi. Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren sağanak yağış sonrasında başta İl merkezi olmak üzere birçok köyde sele neden oldu. Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Çardak köyü merkezinde sel görüntüleri cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülenirken Ürgüp ilçesine bağlı Mazı köyü ve Şahinefendi köylerinde ise ekili araziler zarar gördü. Nevşehir’de yaşanan sel sonrasında ise başta Nevşehir Valiliği olmak üzere, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekipleri seferberlik ilan ederken Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri ise köylerde hasar tespit çalışmalarına başladığı öğrenildi.
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