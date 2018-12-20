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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak yağışlar Ardıl Barajı Gölü'nü doldurdu

Sağanak yağışlar Ardıl Barajı Gölü'nü doldurdu

barajdan detay

Sağanak Yağış Tarım Baraj Gölü Tarım Arazisi Yaz Mevsimi 

-Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan ile röp
-detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in yarım asırdır gündeminde olan, 2013 yılında yapımına başlanan ve 2017 tarihinde su tutumuna başlanan Ardıl Barajı gölünü 2 aydır etkili olan sağanak yağışların ardından doldu. Bölgede son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle bugüne bir türlü su seviyesi yükselmeyen Ardıl Barajı, yaklaşık 2 aydır etkili olan yağışlarla doldu. Bu yılki yağışlarla su yeterli seviyeye ulaşırken, baraj gölü ile önümüzdeki bahar ve yaz mevsiminde arazilerin sulanması bekleniyor. Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, baraj gölünün Ardıl Çayı üzerine 21 milyon 865 bin TL'lik bedelle ihale edildiğini hatırlatarak, "Baraj gölünde depolanacak olan 15,3 hacimde su ile Araban ovasında 25 bin 730 dekarlık tarım arazisinin cazibeli olarak sulanması sağlanması amacıyla Şubat 2017 tarihinde su tutum işlemine başlanmıştı. Su tutum işleminden bu güne kadar aradan geçen süre içerisinde bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle baraj gölünde yeterli su seviyesi sağlanamamıştı. İki aydan beri bölgede etkili olan ve aralıklarla gece ve gündüz yağmaya devam eden sağanak yağışlar baraj gölünü suyla doldu. Bu su ile önümüzdeki bahar ve yaz mevsiminde çiftçilerimiz sulu tarıma başlanacak" diye konuştu.

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