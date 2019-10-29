Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar yolda kaldı

Sağanak yağış yolları göle çevirdi, araçlar yolda kaldı

Yağmurun yağması

Sağanak Yağış Kanalizasyon Yağmur Suyu 

-Akan yağmur suyu
-Göle dönen cadde
-Vatandaşların ıslanmaması için verdiği mücadele
-Su içinde seyir halindeki araçlar
-Vatandaşların konuşması
-Vatandaşın kovayla suyu tahliye etmesi

( MARDİN ) MARDİN

- Mardin'in merkez ve Kızıltepe ilçesinde etkili olan sağanak yağış yolları göle çevirdi. Sürücüler yolda ilerlerken güçlük çekti. Meteorolojinin Mardin ve çevresi için yaptığı uyarılardan sonra Artuklu ve Kızıltepe ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. Artuklu'da caddeler göle döndü. Dükkanlarını su basan vatandaşlar kovalarla yağmur suyunu tahliye etti. Yağmurla birlikte Kızıltepe Koçhisar Mahallesi ve Yeni Mahalle'de yollar göle döndü, kanalizasyonlar taştı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Vatandaşlar her yağmur yağdığında mağdur olduklarını belirterek, sorunların çözülmesini istedi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'de yarım saatlik yağmur hayatı felç etti!İzmir'de yarım saatlik yağmur hayatı felç etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’deCumhurbaşkanı Erdoğan Ve Beraberindeki Devlet Erkanı Anıtkabir’de
Barış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler PaylaştıBarış Pınarı Harekatından Yeni Görüntüler Paylaştı
Babaya Son BakışBabaya Son Bakış
Terör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar VarTerör Örgütü Sivilleri Vurdu! Şehit Ve Yaralılar Var
Barış Pınarı Harekatından KarelerBarış Pınarı Harekatından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı