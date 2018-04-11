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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü

Sağanak yağış ve şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü

yağmurdan görüntüler

Gard Sağanak Yağış Dolu Yağışı Şiddetli Rüzgar 

-çakan şimşeklerin sesleri
-sokaklardan akan yağmur suları
-rüzgarda sallanan ağaçlar
-devrilen ağaçların fotoğrafları

( ŞANLIURFA )- Şiddetli rüzgar ağaçları yerinden söktü ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da aniden bastıran sağanak yağış ve rüzgar hayatı olumsuz etkilerken bazı bölgelerdeki ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi. Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa merkez ile Suruç ve Birecik ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şanlıurfa merkezde vatandaşlar yağmur nedeniyle sokağa çıkamazken Suruç ilçesinde ise şiddetli rüzgar bazı ağaçları yerinden söktü. Aligör kırsal mahallesinde bir ağaç gövdesinden kırılıp devrilirken Aşağı Karıncalı kırsal Mahallesinde ise bir ağaç kökünden söküldü. Her iki olayda da şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Birecik ilçesinde ise rüzgarla birlikte dolu yağışı yaşandı. Aniden bastıran dolu nedeniyle fıstık ağaçlarının zarar gördüğü belirtildi.
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