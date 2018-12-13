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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sağanak yağış sonrası mahsur kalan öğrenci servisinin imdadına itfaiye yetişti

Sağanak yağış sonrası mahsur kalan öğrenci servisinin imdadına itfaiye yetişti

İtfaiye ekibinin servis aracına halat bağlama ve çekme anı

( MARDİN )- Mardin’de sağanak yağış nedeniyle öğrenci servisi suda mahsur kaldı MARDİN

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- Mardin’in Ömerli ilçesinde sağanak yağış nedeniyle suda mahsur kalan öğrenci servisinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Mardin ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Ömerli ilçesi Sivritepe yolunda aşırı yağış nedeniyle gölet oluştu. Gölette bir öğrenci servisi, içerisindeki 6 öğrenci ve şoförle birlikte mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, öğrenci ve sürücüyü tahliye ettikten sonra, aracı halatla bulunduğu yerden çıkardı.
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