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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Sağanak yağış dakikalar içinde caddeleri göle çevirdi...İş yerlerini su bastı, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sağanak yağış dakikalar içinde caddeleri göle çevirdi...İş yerlerini su bastı, sürücü ve vatandaşlar zor anlar yaşadı

cadde ve sokaklardan görüntü

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Akalan Su Baskını Dolu Yağışı 

-su basan iş yerlerinden görüntü
-suyun tahliye edilmesi
-trafikten ve araçlardan görüntü
-detaylar

( İZMİR )- Meteorolojiden son dakika açıklaması İZMİR

- İzmir’de etkili olan sağanak yağış, bazı ilçelerde cadde ve sokakları dakikalar içerisinde göle çevirdi, sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yaptığı uyarının ardından kentte kuvvetli sağanak etkili oldu. Dakikalar içerisinde gelen sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Özelikle Konak ilçesi Kemeraltı Çarşısı’nda bazı iş yerlerini su bastı. Yağmurla trafik bazen durma noktasına geldi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, saçakların altına gizlenerek kendini korudu. Dakikalar içerisinde etkili olan gök gürültülü sağanak ile teyakkuza geçen ekipler, caddelerde biriken suları tahliye etti. Meteorolojiden bir uyarı daha Öte yandan Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yeni bir uyarı daha yaptı. Uyarıda şu ifadeler yer aldı: "İzmir’in merkez ilçelerinde görülmekte olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurların önümüzdeki 3 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olarak devam etmesi beklendiğinden meydana getirebileceği ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."
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