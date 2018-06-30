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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu - KARABÜK

Sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu - KARABÜK

- Sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu - Dolu yağışı - Su basan caddeden görüntüler - Su dolan yoldan ilerleyen araçlardan görüntüler Karabük 'te sağanak ve dolu su baskınlarına neden oldu - Kentte etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı, yollarda oluşan su birikintileri sebebiyle araçlar güçlükle ilerleyebildiKARABÜK (AA) - Karabük 'te etkili olan sağanak ve dolu nedeniyle rögarların tıkanması ve taşması sonucu bazı iş yerlerini su bastı.Fevzi Fırat Caddesi'ndeki rögarların tıkanması sonucu bazı iş yerlerinde su baskını meydana geldi.Belediyeyi arayıp yardım isteyen vatandaşlar, bir yandan da kendi imkanlarıyla kovalarla suları tahliye etti.Yeşil ve 100. Yıl mahallelerinde ise bazı yollarda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Sanayi ve Jandarma kavşaklarında yarım metreyi aşan su birikintileri yüzünden trafik zaman zaman durdu.Belediye ve Karayolları ekipleri, kent genelinde tıkanmış rögarları açma, yollar ve iş yerlerindeki su birikintilerini tahliye etme çalışmalarına devam ediyor.

Bild Su Baskını 

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