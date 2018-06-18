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18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Sağanak sonrası bodrum katları su bastı, araçlar zarar gördü - ADANA

Sağanak sonrası bodrum katları su bastı, araçlar zarar gördü - ADANA

- Sağanak sonrası oluşan su baskını - Su baskınında arızalanan aracın görüntüsü - Araç sahibinin konuşması - Bahçenin su ile dolması - Suyla dolan bodrum katlardan görüntü - Ev sahibinin konuşması - Su içindeki bisiklet Adana 'da sağanak - Bazı semtlerde bodrum katları su bastı, araçlar zarar gördüADANA (AA) - Adana 'da şiddetli yağış dolayısıyla bazı semtlerde bodrum katları su bastı, araçlar zarar gördü.Kentte öğleden sonra etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Aşırı yağış nedeniyle merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde bazı sokaklarda su birikintisi oluştu.Su birikintisinde otomobiliyle ilerlemeye çalışan Ertan Akgün, aracın suyla dolması nedeniyle zor anlar yaşadı.Araçtan kendi imkanıyla çıktığını belirten Akgün, "İş yerimden çıkmıştım. Suyun bu kadar yükseldiğini fark etmedim. Geçebileceğimi düşündüm ama suyun içeriye dolmaya başlamasıyla araç arızalandı. Daha sonra kendimizi dışarıya attık." dedi.
Bir evin bahçesindeki otomobil de su birikintisinde zarar gördü.Bölgedeki bazı evlerin bodrum katı da suyla doldu. Adana 'nın çeşitli semtlerinde sağanak su baskınlarına yol açtı.Ana caddelere biriken su trafiği olumsuz etkiledi. Araçlar su birikintilerinin kapladığı yollarda ilerlemekte güçlük çekti.Şiddetli yağışa yakalanan yayalar ise otobüs durakları ile kapalı mekanlara sığındı.

Akalan Su Baskını Şiddetli Yağış Kapalı Mekan Bisiklet 

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