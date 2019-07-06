Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sağanak sele neden oldu - ÇORUM

Sağanak sele neden oldu - ÇORUM

- Sağanağın ardından oluşan selden görüntüler - Bir çiftçinin hasat edilen buğdayı incelemesi Çorum 'da sağanak sele neden oldu - Etkili olan sağanak nedeniyle bir köydeki evleri ve bahçeleri su bastıÇORUM (AA) - Çorum etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, bir köyde hasara neden oldu.Merkeze bağlı Hacı Ahmet Deresi köyünde aniden bastıran sağanak, köydeki derenin taşmasına neden oldu.Taşkın sularının oluşturduğu selde köyün yerleşim merkezi ile tarla ve bahçeleri su bastı.Herhangi yaralanma ya da can kaybının yaşanmadığı sel baskınının ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışmasına başladı.
Köy muhtarı Halil Damar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köydeki çiftçilerin hasat ettiği buğdayın yaklaşık yüzde 50'sinin sel sularıyla yitirildiğini söyledi.

Yağışın aniden başladığını belirten Damar, "Köyümüzde henüz harmandan çıkmadık. Çiftçilerimizin bir kısmı hasat ettiği buğdayı evlerinin bahçelerinde muhafaza ediyordu. Sel suları buğdayımızın yarısını alıp götürdü." dedi.
Buğdayın yanı sıra hayvanlar için hazırladıkları saman balyalarının da sel sularına kapıldığını anlatan Damar, devletten yardım beklediklerini kaydetti.

Muhabir Sel Baskını Hasar Tespit Hayvan 

İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı