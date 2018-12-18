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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Sağanak nedeniyle Marmaris'te denizin rengi değişti - MUĞLA

Sağanak nedeniyle Marmaris'te denizin rengi değişti - MUĞLA

- Sağanaktan detaylar - Sahillerden detaylarMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde, etkili olan sağanak nedeniyle dağlardan akan çamurlu su, körfezin rengini değiştirdi.Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oldu.Yoğun yağış nedeniyle oluşan çamurlu suyun denize dökülmesi nedeniyle kıyının rengi kahverengiye büründü.Marmaris - Datça, Marmaris - Menteşe kara yolunda sağanak nedeniyle yola düşen kaya parçaları, ulaşımın aksamasına neden oldu.Karayolları ekipleri, kaya parçalarının düşebileceği noktalarda önlem aldı.

Körfez 

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