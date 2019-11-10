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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - EDİRNE

Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - EDİRNE

- Su basan caddelerden görüntüler - Su dolan caddede ilerleyen araçlardan görüntüler - Belediye ekiplerinin temizlik çalışmaları - Aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştuEDİRNE (AA) - Edirne 'de sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.Su birikintileri oluşan mevkilerde araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı.Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte sağanağın, yarın sabah saatlerine kadar ara ara devam edeceğinin ön görüldüğünü bildirdi.

Hava Sıcaklığı Bild 

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