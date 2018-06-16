Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - BURSA

- Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Sağanak yağışın etkilediğiyerlerden detaylar Bursa 'da sağanakBURSA (AA) - Bursa 'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kent merkezinde ve Uludağ eteklerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur nedeniyle derelerdeki su seviyesinin yükseldiği görüldü. Sağanak özellikle Uludağ eteklerindeki Cumalıkızık Mahallesi'nde etkili oldu.Ramazan Bayramı tatilinde Cumalıkızık'ı gezmeye gelen vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı.Vatandaşlar, yaklaşık 1 saat süren sağanaktan korunmak için kapalı mekanlara sığındı.