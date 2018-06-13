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13 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sağanak etkili oldu - KİLİS

Sağanak etkili oldu - KİLİS

- Sağanak ve dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda biriken su görüntüleri - Yağıştan korunmak için çevredeki binalara sığınan insanlar - Seyir halindeki araçlar Kilis 'te sağanak etkili oldu - Yağışa hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadıKİLİS (AA) - Kilis 'te sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.Aniden bastıran ve aralıklarla devam eden yağmura hazırlıksız yakalananlar zor anlar yaşadı. Bazıları yağıştan korunmak için çevredeki binalara ve iş yerlerine sığındı. Sağanak ve dolu nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda da su birikintileri oluştu.Meteoroloji yetkilileri, yarına kadar kent genelinde aralıklarla kuvvetli yağış beklendiğini belirtti.

Akalan 

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