- Safranbolulu sanatçı tehlikeli taş terasta şarkısına klip çekti

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( KARABÜK ) KARABÜK



- Safranbolulu sanatçı Hasan Alp çıkardığı yeni klibinin çekimlerini Sırçalı Kanyonu'nda bulunan 100 metrelik yüksekte bulunan 'taş teras' da yaptı. Safranbolulu sanatçı Alp’in , yeni çıkardığı ‘Canımsın’ şarkısının klibinin çekimleri Safranbolu ilçesine bağlı Düzce Köyü yakınlarındaki, Sırçalı Kanyon’unda bulunan ‘taş teras’ da yapıldı. 2015 yılında hayatını kaybeden Erol Büyükburç ile 'Safranbolu'nun Güzel Kızı' klibinde düet yapan Hasan Alp’in söz ve müziği kendisine ait olan ‘Canımsın’ şarkısının klibinde evliliğe giden bir aşk hikayesi anlatılırken, Alp klipte nikah şahidi olarak anne ve babasını oynattı. Ünlü sanatçının doğal oluşan balkonun uç noktasında zaman zaman tedirgin olduğu da görüldü.

“Performans bölümünü burada çektik” Sırçalı Kanyonu'nda, altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelen kaya balkondan dünyada başka bir yerde olmadığını düşündüğünü söyleyen Alp, “Dünyada başka bir yerde var mıdır böyle bir balkon bilmiyorum. Gerçekten doğa harikası bir yer. Klibimizin performans bölümününü burada çektik. Buradan Karabüklü yetkililere şu çağrıyı yapmak istiyorum. Safranbolu zaten hanları, konakları ile şehir olarak kurulmuş müze kent olarak dünyanın tanıdığı turizm merkezi. Bence bu turizm içerisine bu bölge de dahil edilebilir. Burada insan kendini çok iyi hissediyor. Ama çok önemli bir konu var, biraz tehlikeli. Eğer gerekli tedbirler alınarak bu tehlike ortadan kaldırılırsa gerçekten Safranbolu’ya gelen herkes burayı görmek isteyecektir diye umuyorum” ifadelerini kullandı. (RB-

