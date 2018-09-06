Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Safranbolulu sanatçı tehlikeli taş terasta şarkısına klip çekti

- Safranbolulu sanatçı tehlikeli taş terasta şarkısına klip çekti

klip çekiminden detay

Sekte Klip Çekimi Çekim Forma Nikah Şahidi 

-röportaj
-klipten detay

( KARABÜK ) KARABÜK

- Safranbolulu sanatçı Hasan Alp çıkardığı yeni klibinin çekimlerini Sırçalı Kanyonu'nda bulunan 100 metrelik yüksekte bulunan 'taş teras' da yaptı. Safranbolulu sanatçı Alp’in , yeni çıkardığı ‘Canımsın’ şarkısının klibinin çekimleri Safranbolu ilçesine bağlı Düzce Köyü yakınlarındaki, Sırçalı Kanyon’unda bulunan ‘taş teras’ da yapıldı. 2015 yılında hayatını kaybeden Erol Büyükburç ile 'Safranbolu'nun Güzel Kızı' klibinde düet yapan Hasan Alp’in söz ve müziği kendisine ait olan ‘Canımsın’ şarkısının klibinde evliliğe giden bir aşk hikayesi anlatılırken, Alp klipte nikah şahidi olarak anne ve babasını oynattı. Ünlü sanatçının doğal oluşan balkonun uç noktasında zaman zaman tedirgin olduğu da görüldü.
“Performans bölümünü burada çektik” Sırçalı Kanyonu'nda, altındaki kaya parçasının kopmasıyla doğal bir teras haline gelen kaya balkondan dünyada başka bir yerde olmadığını düşündüğünü söyleyen Alp, “Dünyada başka bir yerde var mıdır böyle bir balkon bilmiyorum. Gerçekten doğa harikası bir yer. Klibimizin performans bölümününü burada çektik. Buradan Karabüklü yetkililere şu çağrıyı yapmak istiyorum. Safranbolu zaten hanları, konakları ile şehir olarak kurulmuş müze kent olarak dünyanın tanıdığı turizm merkezi. Bence bu turizm içerisine bu bölge de dahil edilebilir. Burada insan kendini çok iyi hissediyor. Ama çok önemli bir konu var, biraz tehlikeli. Eğer gerekli tedbirler alınarak bu tehlike ortadan kaldırılırsa gerçekten Safranbolu’ya gelen herkes burayı görmek isteyecektir diye umuyorum” ifadelerini kullandı. (RB-
İlgili Foto Galeriler
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Başkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan, Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2017 Yılı Medya Oscarları Ödül Törenine Katıldı
Başkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan RTGD Ödül Törenine Katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi HazırlandıCumhurbaşkanı Erdoğan İstedi, Ayder İçin Dönüşüm Projesi Hazırlandı
Tuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale GetirildiTuncelide 18i 14 Milyon Ödüllü, 94 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Polisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale GetirildiPolisi Şehit Eden Teröristler Böyle Etkisiz Hale Getirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı