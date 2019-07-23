Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

Safkan Arap taylarından 4 milyon 848 bin lira gelir

TAY SATIŞI

Lyon Açık Artırma 

-AÇIK ARTIRMA
-ALICILAR GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 67 safkan Arap tayından 4 milyon 848 bin lira gelir elde edildi. Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen ünlü Arap Yarış Tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Hara'da görücüye çıktı. Yapılan açık artırmada Sararhan isimli tay 360 bin liraya satıldı. Bursa'nın Karacabey ilçesinde bulunan Hara'da, Sultansuyu Tarım İşletmesinde yetiştirilen Arap Yarış Tayları satışa çıkartıldı. Toplam 69 taydan 67’sinin satıldığı açık artırmalarda TİGEM 4 milyon 848 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada Sararhan isimli tay Salih Doğan tarafından 360 bin liraya satın alındı. Issız Kule isimli tayın 235 bin liraya Fema Hayvancılık’a satıldığı açık artırmada Dervişbey isimli tay ise 200 bin liraya Mücahit Yıldızhan tarafından satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 11 bin liraya satılırken, 2 tay ise alıcı bulamadı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 yaşındaki dişi taylardan 296 bin TL, 2 yaşındaki dişi taylardan 992 bin TL, 1 yaşındaki erkek taylardan 563 bin TL ve 2 yaşındaki erkek taylardan 2 milyon 997 bin TL gelir elde etti.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Taraftarı Dev Maça HazırBeşiktaş Taraftarı Dev Maça Hazır
Maç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya GirdiMaç Öncesi Ortalık Karıştı! Fransızlar Sahaya Girdi
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Elektrikli Akrepler Sahaya İndiElektrikli Akrepler Sahaya İndi
Düzcede Arama Kurtarma Çalışmaları SürüyorDüzcede Arama Kurtarma Çalışmaları Sürüyor
Şehit Binbaşıya Son GörevŞehit Binbaşıya Son Görev
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı