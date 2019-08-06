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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Safkan Arap taylarından 3 milyon 675 bin lira gelir elde edildi

Safkan Arap taylarından 3 milyon 675 bin lira gelir elde edildi

TAY SATIŞI

Yarış Lyon Açık Artırma 

-AÇIK ARTTIRMA
-ALICILAR GÖRÜNTÜ

( BURSA ) BURSA

- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 66 safkan Arap tayından 3 milyon 675 bin lira gelir elde edildi. Karacabey Tarım İşletmesinde yetiştirilen ünlü Arap yarış tayları, Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Hara'da görücüye çıktı. Toplam 77 taydan 66’sının satıldığı açık artırmalarda TİGEM 3 milyon 675 bin lira gelir elde etti. Açık artırmada Esennur isimli tay CMF Reklam, Yağız Adam isimli tay Urallar Tarım ve Yeksıra isimli tay Cuma Güneş tarafından 200’er bin liraya satın alındı. Açık artırmada en düşük tay 10 bin liraya satılırken, 11 tay ise alıcı bulamadı. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 1 yaşındaki dişi taylardan 420 bin TL, 2 yaşındaki dişi taylardan 849 bin TL, 1 yaşındaki erkek taylardan 701 bin TL ve 2 yaşındaki erkek taylardan 1 milyon 705 bin TL gelir elde etti.
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