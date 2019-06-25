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25 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Safkan Arap taylarından 3 milyon 298 bin lira gelir - BURSA

Safkan Arap taylarından 3 milyon 298 bin lira gelir - BURSA

- Genel görüntülerSafkan Arap taylarından 3 milyon 298 bin lira gelirBURSA (AA) - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) Bursa Karacabey Tarım İşletmesinde ihaleyle satılan 49 safkan Arap tayından 3 milyon 298 bin lira gelir elde edildi.Eskişehir'de yetiştirilen safkan Arap tayları, Karacabey Harası'nda açık artırma usulüyle yapılan ve yoğun katılımla gerçekleşen ihalede satışa sunuldu.Satış için getirilen 51 taydan 49'unun alıcı bulduğu ihalede, en yüksek fiyat 320 bin lira ile "Yelsavuran" isimli taya verildi.
Bu atı, 210 bin liraya satılan "Asrın Pehlivanı" ile 200 bin liraya alıcı bulan "Beratefe" izledi.En düşüğü 10 bin liradan satılan tayların ihalesinden TİGEM'in 3 milyon 298 bin lira gelir elde ettiği bildirildi.

Lyon Bild Açık Artırma 

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