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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Sadakataşı Derneğinden Suriye'ye ramazan yardımı - İDLİB

Sadakataşı Derneğinden Suriye'ye ramazan yardımı - İDLİB

- Suriye'de ihtiyaç sahibi ailelere yatak ve battaniye dağıtılması - Kurulan çadırlardan görüntüler - Dağıtılan kumanyaları çadırlarına götüren aileler - Kampta kalan bir kadının çocuklarına yemek yedirmesi - Suriyeli kadının tarlaya kurduğu derme çatma çadırıSadakataşı Derneği, ramazan yardımları kapsamında iç savaşın sürdüğü Suriye'de ihtiyaç sahibi 2 bin 500 aileye kumanya dağıttı, 2 bin 600 kişiye de iftar verdiSadakataşı Derneği'nden yapılan açıklamaya göre dernek, "Kardeşlikte ramazan gibi olalım" sloganıyla Türkiye ve 25 ülkede ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor.Ramazanda, Suriye'nin İdlib ili ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde 2 bin 600 kişiyi iftar sofralarında buluşturan dernek, 2 bin 500 aileye de kumanya dağıttı.
İçerisinde un, ayçiçek yağı, kuru fasulye, siyah zeytin, toz şeker, pirinç, bulgur, makarna, reçel, irmik, mercimek, hazır çorba, tuz ve hazır tatlı bulunan kumanya paketleri, yaklaşık 5 kişilik bir ailenin aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandı.

İç Savaş Kuru Fasulye Gesi İdlib Şili 

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