Sabiha Gökçen mezarı başında anıldı - ANKARA

- İstiklal Marşı okunması ve mezara çelenk konulmasıSabiha Gökçen mezarı başında anıldıANKARA (AA) - Atatürk’ün manevi kızı, dünyanın ilk kadın savaş uçağı pilotu Sabiha Gökçen, ölümünün 17. yılında Cebeci Şehitliği’ndeki mezarı başında anıldı.Törene, Gökçen'in ailesinin yanı sıra Hava Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal ile Türk Hava Kurumu Genel Başkanı Kürşat Atılgan da katıldı. Törende, mezara çelenk konulması ve şehitler için saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.Sabiha Gökçen'in öz geçmişinin anlatıldığı törende, şehitlerin mezarlarına da kırmızı karanfil bırakıldı.