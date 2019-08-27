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27 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi

S-400 sevkiyatı kapsamında ikinci bataryanın parçalarını getiren uçak Mürted'e indi

UÇAĞIN İNİŞİ

-ARACIN UÇAKTAN İNDİRİLMESİ
-ARACIN GİDİŞİ

( ANKARA - EK) ANKARA

- Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Ankara’ya intikaline bugün başlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci batarya malzemelerinin intikali 12- 25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı Ankara’ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir" denildi.
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