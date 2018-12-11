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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Rüzgara dayanamayan ağaç elektrik tellerine devrildi İzle

Rüzgara dayanamayan ağaç elektrik tellerine devrildi İzle

Ağaç, itfaiye ve okuldan detaylar

( GİRESUN ) GİRESUN


- Giresun merkez Aksu Mahallesinde bulunan Hurşit Bozbağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi önündeki kavak ağacı aşırı rüzgara dayanamayarak yan yattı. Yola devrilmek üzere bulunan ağaç elektrik tellerine adeta asılı kaldı. Aşırı rüzgara dayanamayarak yan yatarak elektrik tellerine dayanan ağaç Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ağacın devrilmeden tellere asılı kalması ile birlikte ilginç bir görüntü ortaya çıkarken, fırtınalı havanın bir süre daha bölgede etkili olacağı kaydedildi.
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