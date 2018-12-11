Rüzgara dayanamayan ağaç elektrik tellerine devrildi İzle



- Giresun merkez Aksu Mahallesinde bulunan Hurşit Bozbağ Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi önündeki kavak ağacı aşırı rüzgara dayanamayarak yan yattı. Yola devrilmek üzere bulunan ağaç elektrik tellerine adeta asılı kaldı. Aşırı rüzgara dayanamayarak yan yatarak elektrik tellerine dayanan ağaç Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale etti. Ağacın devrilmeden tellere asılı kalması ile birlikte ilginç bir görüntü ortaya çıkarken, fırtınalı havanın bir süre daha bölgede etkili olacağı kaydedildi.

