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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Rüzgar çatıları uçurdu, tipi ulaşımı vurdu

Rüzgar çatıları uçurdu, tipi ulaşımı vurdu

Çatıdan ve binadan detaylar

Yağışlı Hava Güvenlik Önlemi Şiddetli Rüzgar Kar Yağışı Mektep 

-Elektrik telleri ve itfaiye görüntüleri
-Rüzgar, kırılan dallar ve sallanan
-Bir vatandaş ile röportaj
-Kayseri yolu kar ve araçlar
-Araçların bekleme detayları

( KAHRAMANMARAŞ )-Kahramanmaraş’ta etkili olan rüzgar nedeniyle çatı uçtu, ağaç dalları kırıldı, elektrik telleri koptu- Tipi nedeniyle Kayseri karayolunda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmedi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta sabah saatlerinde etkisini artıran şiddetli rüzgar yüksek kesimlerde çatıları uçurdu. Tipi nedeniyle Kayseri yolunda ulaşım sağlanamıyor Kahramanmaraş’ta etkili olan rüzgar ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkiliyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan rüzgar nedeniyle, Onikişubat ilçesi Mercimektepe Mahallesinde bir binanın çatısı uçtu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, üzerine çatı düşen bir otomobil zarar gördü. Binadan devrilen çatı elektrik tellerini kopartırken, olayla ilgili can kaybı yaşanmadı. Sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası ve tipi nedeniyle, Kayseri-Göksun yolunda ulaşımda aksamalara neden oldu. Özellikle ağır tonajlı araçların geçişine güvenlik nedeniyle izin verilmezken, araçlar yol boyu uzun kuyruklar oluşturdu. Ekiplerin yol açma çalışmalarını devam ettiği öğrenildi.
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