Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Rusya’ya vizelerin kalkması sevindirdi

Rusya’ya vizelerin kalkması sevindirdi

Yolculardan görüntü

Mazda Vize Muafiyeti İş Dünyası 

-Bord tan görüntü
-Yolcular ile röp
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Bordo pasaport kullananlarda vize uygulamasından yararlanmak istiyor İSTANBUL

- Rusya’ya vize uygulamasının kaldırılma kararı bu gün yürürlüğe girdi. Kararın ardından Rusya’ya giden vatandaşlar bu uygulamadan memnun alırken, bordo pasaportlarında bu uygulamanın içine alınması gerektiğini söylediler. Bu gün itibariyle Rusya’ya Yeşil Hususi ve Gri Görev pasaportlarına vize uygulaması kaldırıldı. Bu sabah Rusya’nın Başkenti Moskovaya uçan Türk vatandaşları bu uygulamanın kendileri için çok iyi olduğunu söyledi.

Bordo pasaportlara da vize kaldırılmalı Sık sık Rusya’ya seyahat eden Sertan Akay, “ Sık sık iş seyahatleri nedeniyle Rusya’ya gidiyorum. Bu gün sabah itibariyle de vize muafiyeti başladı.
Tabi daha gelişim göstermesi lazım. Normal hususi pasaportların dışında da vizesiz uygulamanın geçmesi. Yoğunlukta ticaret yaptığımız Rusya için vize İş adamları ve İş dünyası için çok önemli. Ama olumlu bir gelişme olarak nitelendirmek lazım bunu. Benim normal pasaportum var. Vize ile gidiyorum. Tabi tabi bu anlamda da doğru olur. Karşılıklı mutabakat noktasında da bizim bu uyguladığımız süreçlere Rusya olumlu karşılık vermiş olur. Bu alanda iş dünyası için çok önemli bir gelişme. Çünkü Rusya bizim ciddi partnerlerimiziden bir tanesi. Bunu iş dünyasının çok olumlu karşılayacağını umut ediyorum” diye konuştu.
Vize uygulaması genişletilmeli Kendileri için bu uygulamanın sevindirici bir haber olduğunu söyleyen Dinçar Ateş,” Evet çok sevindirici haber bu bizim acımazdan. Çünkü biz sık sık seyahat ediyoruz. Mevcut durumdan daha doğrusu bugünden öncesi durumdan bahsedeyim size. Rusya’dan vize almak çok zorlu bir süreçti bizim için. Çok uzun süre beklememiz gerekiyordu. Ücreti de bir miktar yüksekti diyebiliriz. Şimdi kalkması bizim Rusya’ya olan seyahat sıklığımızı artıracak. Bu hem turizm açısından hamda ticari açıdan olumlu sonuçlar getirecektir diye düşünüyorum. Hani ben kendi adıma çok mutlu oldum açıkçası. Kesinlikle genişletilmeli. Asıl bakıldığı zaman genellikle seyahat edin kişiler Bordo pasaportlu Husisi pasaportlu kişiler. Aslında bakıldığı zaman bu tarafta genişletilmesi gerekiyor. Onunla ilgilide kesinlikle bir çalışma yapılması gerekiyor” ifadelerininde bulundu. (TC-ZA-
İlgili Foto Galeriler
İki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladıİki Bacağını Kaybeden Gaziyi Yüzlerce Kişi Karşıladı
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı