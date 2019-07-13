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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya ile Almanya bilimsel araştırmalar için uzaya uydu gönderdi

- Rusya ile Almanya bilimsel araştırmalar için uzaya uydu gönderdi

ROKETİN FIRLATILMA ANI

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Lyon Bilimsel Araştırma Bild Gökyüzü Galaksi 


- Rusya ile Almanya'nın bilimsel araştırmalar için ortak çalıştığı Spektr-RG uydusu Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı. Rus Proton-M taşıyıcı roketi, Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde kalkış gerçekleştirdi. Türkiye saatiyle 15.31’de fırlatılan Proton-M Taşıyıcı Roketi kalkışının ardından yörüngeye ulaştı. Dünyanın 1 buçuk milyon kilometre uzağına fırlatılan uydunun yörüngeye başarıyla oturmasından sonra yapılacak testlerin ardından resmen görevine başlayacağı bildirildi.
Rus-Alman ortak çalışması olan Spektr-RG uydusunun gökyüzünü geniş bir enerji spektrumunda, yüksek hassaslıkta ve açısal çözünürlükte tarama gerçekleştireceği belirtildi. Yapılacak olan çalışmada gök bilimcilerin, evrenin oluşumundaki karanlık enerjinin ve karanlık maddenin rolünü incelemelerine yardımcı olmak için galaksileri ve büyük ölçekli galaktik kümeleri gözlemleyerek tüm gökyüzünü X-ışını taramasından geçireceği aktarıldı.
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