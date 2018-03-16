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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “suriye Meselesi Diplomasi İle Çözülecek” - Lavrov, 'Rusya Çekip Gitmeli Ve Çenesini Kapamalı' Diyen İngiltere Savunma Bakanına “galiba Yeterince Eğitimli Biri Değil” Yanıtını Verdi

- Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “suriye Meselesi Diplomasi İle Çözülecek” - Lavrov, 'Rusya Çekip Gitmeli Ve Çenesini Kapamalı' Diyen İngiltere Savunma Bakanına “galiba Yeterince Eğitimli Biri Değil” Yanıtını Verdi

Lavrov Açıklama

İngiltere Toplantı Başkent Kimyasal Silah Kışla 

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( ASTANA ) - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: “Suriye meselesi diplomasi ile çözülecek”- Lavrov, "Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı" diyen İngiltere Savunma Bakanına “Galiba yeterince eğitimli biri değil” yanıtını verdi ASTANA

- Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye konusunda Astana sürecinin önemini kanıtladığını ve Suriyede’ki krizin diplomasi ile çözülmesini desteklediklerini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk ve İranlı mevkidaşları ile Kazakistan’ın başkenti Astana’da bir araya geldiği “Suriye” toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Astana sürecinin Suriye barış anlaşmasındaki rolünü inkâr edenlerin Suriye’nin parçalanmasının bölgede jeopolitik oyunlar için elverişli koşul oluşturacağına inanlar olduğunu söyledi.

Lavrov, "Astana sürecinin önemini küçümseyen ve Rusya, Türkiye ve İran arasındaki ortaklığı beğenmeyenler, Suriye’nin devlet bütünlüğünü korunmasına izin vermek istemeyen ve jeopolitik öneme sahip bölgede oluşacak bir kaostan faydalanmak isteyenlerdir” şeklinde konuştu.
12 bin sivilin Doğu Guta'dan ayrıldığını ve çıkışlarının devam ettiğini söyleyen Lavrov, "Fakat orada ciddi sorunlar var. Terörist güçlerin sivilleri engellemeye çalışmasına karşın yine de onlar bölgeden tahliye ediliyor” dedi.
ABD'nin Suriye'ye karşı girişimlerine de değinen Lavrov, "ABD'nin Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandığı iddiaları konusunda tehditler savurması kabul edilemez, edilmemeli" diye konuştu.
İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson’un Rusya ve İngiltere arasındaki casus krizine ilişkin “Rusya çekip gitmeli ve çenesini kapamalı” sözlerini de değerlendiren Lavrov, “Sanırım böyle açıklamalarla tarihe geçme hevesi içinde, galiba yeterince eğitimli değil” dedi.

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