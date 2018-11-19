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19 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'da

- Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'da

Putin'in uçağının gelişi

Makam Aracı 

-Putin'in uçaktan inişi
-Aracına binerek havalimanından ayrılması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin İstanbul'a geldi. Rus lider Putin, Rus gazını Avrupa'ya taşıyacak TürkAkım projesinin deniz bölümünü tamamlanması ile ilgili düzenlenen törene katılmak üzere İstanbul'a geldi. Özel uçağıyla Atatürk Havalimanı'na gelen Putin'i İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve yetkililer karşıladı. Uçaktan indikten sonra kendisini karşılamaya gelenlerle tokalaşan Putin, makam aracına binerek havalimanından ayrıldı. Rus liderin TürkAkım projesi töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de ikili bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. (TC-ÖFA
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