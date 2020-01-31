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31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'daki gaz patlamasında 4 Türk yaşamını yitirdi

- Rusya'daki gaz patlamasında 4 Türk yaşamını yitirdi

fabrika detay

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Fabrika Hastane Kadın İşçi Gesi 


- Rusya’da küçük bir fabrikada gaz patlaması meydana gelince enkaz altında alan 4 Türk yaşamını yitirdi. Rusya’nın Oryol Bölgesi’ne bağlı Mtsensk şehrinde bir kauçuk üreten fabrikada sabah sıralarında gaz patlaması yaşandı. Bölgeye gönderilen Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler enkaz altında kalan işçileri kurtarmaya çalıştı. Türk vatandaşı olduğu belirlenen 4 Türkün cesedi molozların altından çıkarıldı. Ardından 1 kadın işçinin bedeni çıkarıldı. Çıkarılan kadının uyruğu henüz belirlenemezken enkaz altından çıkarılan 3 kişi de yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdüğü açıklanırken durumlarının kritik olduğu öğrenildi. Enkaz altında 1 işçinin daha kaldığından şüphelenilirken fabrikada arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. (NT-D)
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