Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
- Rusya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nda Camilere Sığmadı

- Rusya'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nda Camilere Sığmadı

Moskova Merkez Camii’nde kılınan namazdan detaylar

( MOSKOVA ) - Rusya'da müslümanlar Kurban Bayramı'nda camilere sığmadı MOSKOVA

Canlı Yayın Metro İstasyonu Müslümanlar Bayram Namazı Müslüman 


- Rusya’da yaşayan müslümanlar, Kurban Bayramı namazı için camilere akın etti. Camileri dolduran müslümanlar namazlarını sokakta kılmak zorunda kaldı. Dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkeleri arasında bulunan Rusya’da, müslüman cemaat camilere akın etti. Moskova’nın Prospekt Mira metro istasyonuna yakın Moskova Merkez Camiin'de gece 03.30’da kapılar açılırken bayram namazı saat 07.00’de başladı.
Moskova tarihi camisinde kılınan namazda da cemaat camiye sığmayınca namazı sokakta kıldı. Moskova Anıt Camii’nde kılınan namazda da yine aynı görüntülere rastlanırken, özellikle Moskova’da Rus polisi yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tataristan’ın başkenti Kazan’da kılınan bayram namazına yine Müslümanlar akın ederken tüm nüfusu müslüman olan Kuzey Kafkasya bölgesinde de cemaat namazını sokaklarda kılmak zorunda kaldı. Rusya’da yaklaşık 30 milyon dolaylarında olan müslümanların bayram namazı neredeyse tüm Rus tv kanallarında canlı yayınlandı.
İlgili Foto Galeriler
Arakanlı Müslümanların Mücadelesi SürüyorArakanlı Müslümanların Mücadelesi Sürüyor
New York'taki Müslümanlar Sahura Kadar Camilerde Vakit GeçiriyorlarNew York'taki Müslümanlar Sahura Kadar Camilerde Vakit Geçiriyorlar
Muhammed Ali son yolculuğuna uğurlanıyorMuhammed Ali son yolculuğuna uğurlanıyor
ABD Yollarındaki Müslüman MotorcularABD Yollarındaki Müslüman Motorcular
Magal günü kutlanıyorMagal günü kutlanıyor
Rohingyalı Müslümanlar KamplardaRohingyalı Müslümanlar Kamplarda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı