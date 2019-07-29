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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Rusya'da muhalif lider zehirlendi iddiası ortalığı karıştırdı

Rusya'da muhalif lider zehirlendi iddiası ortalığı karıştırdı

Rus polisin muhalif lideri ziyaret etmek isteyen gazeteci grubu gözaltına almasından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Polis Müdahale Yoğun Bakım Ünitesi Protesto Yerel Seçimler Yerel Seçim 


- Rusya’da gerçekleşen gösteriler sırasında gözaltına alınan ve tutuklanan muhalif lider Aleksey Navalnıy’ın zehirlendiği iddiası ortalığı karıştırdı. Rusya’da önümüzdeki Eylül ayında gerçekleşecek olan yerel seçimler için meclis üyelik adaylıkları için başvuru yapan muhalif isimlerin adaylıklarının kabul edilmemesi üzerine başlayan protesto gösterileri devam ederken Rus muhalif lider Aleksey Navalnıy önce gözaltına alınmış ardından 1 aylığına tutuklanmıştı. Bulunduğu cezaevinde hastalanan ve hastaneye kaldırılan Navalnıy’ın alerjik reaksiyon geçirdiği açıklanarak yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenilmişti. Muhalif liderin hastaneye kaldırılmasından sonra yeni bir iddia Rusya’da ortamı yine germeye başladı.
Rus doktordan zehirlendi iddiası Aleksey Navalnıy’ın hastanede tedavisi devam ederken bir grup doktor muhalif liderin kontrollerini ve tedavisini üstlenmek istediklerini açıkladı.
Fakat doktorların bu talebi kabul edilmeyince Rus Doktor Anastasia Vasilyeva yeni bir iddia ortaya attı. Vasilyeva akşam saatlerinde Rus basınına yaptığı açıklamada yüksek ihtimalle muhalif liderin cezaevinde zehirlenmiş olabileceğini iddia etti. Doktorun bu açıklamasının üzerine yaklaşık 20 kişilik gazeteci grubu muhalif liderin tedavi gördüğü hastaneye giderek konuyla ilgili araştırma yapmak istedi. Fakat gazetecilerin hastaneye gidişlerine polis izin vermedi. Hastaneye girmeye çalışan gazeteci gruba polis müdahale etti. Çıkan arbede sonucu 20 gazetecinin gözaltına alındığı öğrenildi.
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