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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
- Rusya'da Irkçı Gruplara Operasyon Yapıldı İzle

- Rusya'da Irkçı Gruplara Operasyon Yapıldı İzle

Operasyon anından detaylar

İç Savaş Parmak İzi Propaganda Cephanelik Irkçılık 

-Parmak izi çalışmalarından detaylar
-Ele geçirilen mühimmatlardan detaylar

( KRASNODAR ) - Rusya'da ırkçı gruplara operasyon yapıldı KRASNODAR

- Rusya’da ırkçılık örgütlenmesi gerçekleştiren grupların evlerine yapılan baskında çok sayıda silah ve askeri teçhizat ele geçirildi. Rusya’nın Krasnodar ve Astrahan şehirlerinde uzun süredir ırkçılık faaliyetleri gerçekleştiren gruba örgüt üyeleri kazandıran ve silahlı birçok eylem hazırlığı yapan ırkçılık yanlısı grupların evlerine istihbarat elemanları tarafından operasyon yapıldı. Astrahan’da yapılan operasyonda 2 grup lideri, Krasnodar’da ise 1 ırkçılık grubu üyesi yakalandı. Evlere yapılan baskında ise cephanelikler ele geçirildi. Rusya Soruşturma Komitesi elemanlarınca yapılan operasyonda evlerde askeri yelekler, bombalar, makineli tüfekler, fişekler, gaz maskeleri, sis bombaları, bomba yapımında kullanılan malzemeler, saatli bombalar, suikast silahları, tabancalar ve ırkçılığı özendirici çok sayıda envanter ele geçirildi. Komite üyeleri tarafından yapılan operasyonda evde daha önce toplantılar gerçekleştirilme ihtimaliyle grup üyeleriyle ilişkide olması muhtemel kişilerin tespiti için parmak izi çalışmaları yapıldı. Irkçılığa karşı önlemler alınıyor Yaklaşık 30 milyon Müslüman nüfusunun yanı sıra federal yapısı nedeniyle farklı milletlerden milyonlarca insanı barındıran Rusya’da son yıllarda başlayan ırkçılık akımına karşı önlemler alınıyor. Özellikle Ukrayna iç savaşından sonra Rusya sınırları içerisinde de ırkçılık sembollerini kullanarak propaganda yapan birçok kişi hakkında işlemler yapıldı. Astrahan ve Krasnodar şehirlerinde yapılan baskınlarda ele geçirilen mühimmatlardan yola çıkılarak, ırkçılık söylemleriyle grupların güç kazandığı ve fiili saldırılara hazırlıklı olma ihtimalleri arttığı dile getiriliyor.
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