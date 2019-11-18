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18 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Rusya'da halk otobüsü yaşlı kadını ve torununu ezdi

- Rusya'da halk otobüsü yaşlı kadını ve torununu ezdi

Otobüsün yaşlı kadını ve torununu ezmesi

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Yaşlı Kadın Madde Bağımlılığı Halk Otobüsü En Yaşlı Kadın Otobüs Şoförü 


- Rusya’da torunu ile otobüsten inen yaşlı kadın, otobüsün altında kalarak hayatını kaybetti. Rusya’nın başkenti Moskova’da bir halk otobüsü, durağa yanaşarak yolcuları indirdi. Otobüsten inen yolcular arasında 69 yaşındaki bir kadın ile 6 yaşındaki torunu bulunuyordu. Torunu ile otobüsten inip yürümeye başlayan yaşlı kadın, duran otobüsün önünden geçerek ana yola çıkmak istedi. Bu sırada otobüs şoförü, manevra yaparak duraktan çıkarken önünde bulunan yaşlı kadına ve torununa çarptı. Yaşlı kadın otobüsün altında ezilerek hayatını kaybederken, torunu yara almadan kurtuldu. Polis, olay yerine gelerek sürücüyü gözaltına aldı. Yapılan soruşturmada ifade veren otobüs şoförü, otobüsün otomatik şanzımanının arızalı olduğunu iddia etti. Otobüste inceleme başlatılırken, şoför hakkında da psikolojik analiz ve madde bağımlılığı kontrolüne başlandı. Kazayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. (AB-HA-D)
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