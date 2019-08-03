- Rusya’da Feci Kaza: 5 Ölü, 19 Yaralı



- Rusya’da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Rusya’nın Stavropol şehrinde yerel saatle 02.30 sularında kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı açıklandı. Kazada otobüsün devrildiği belirtildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.



