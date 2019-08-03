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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya’da Feci Kaza: 5 Ölü, 19 Yaralı

- Rusya’da Feci Kaza: 5 Ölü, 19 Yaralı

Olay yerinden araç görüntüleri

( MOSKOVA ) - Rusya’da feci kaza: 5 ölü, 19 yaralı MOSKOVA

Avro Polis 


- Rusya’da kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı. Rusya’nın Stavropol şehrinde yerel saatle 02.30 sularında kamyon ve otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı açıklandı. Kazada otobüsün devrildiği belirtildi. Kazanın nedeni henüz bilinmezken polis olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

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