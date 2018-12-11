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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Rusya'da Buzlu Yolda Hız Yapan Araç Sürücüsü Belediye Başkanına Çarptı

- Rusya'da Buzlu Yolda Hız Yapan Araç Sürücüsü Belediye Başkanına Çarptı

-Güvenlik kamerasının belediye başkanına çarpma anı kayıtları

( MOSKOVA ) - Rusya'da buzlu yolda hız yapan araç sürücüsü belediye başkanına çarptı MOSKOVA

Çarpma Anı Hastane Belediye Başkanı Beyin Sarsıntısı Aşırı Hız 


- Rusya Federasyonu’na bağlı Karelya Özerk Cumhuriyeti’nde akşam saatlerinde buz tutan yolda aşırı hız yapan araç sürücüsü belediye başkanına çarptı. Karelya Özerk Cumhuriyeti’nin Pitkyaranta şehrinin en işlek caddelerinden olan Lenin Caddesi’nde akşam saatlerinde belediye başkanı ofisinden çıkarak evine doğru yürümeye başladı.
Bir süre sonra kavşağa ulaşan Belediye Başkanı Tatyana Yurchenko yolun ortasına geldiğinde bir aracın üstüne doğru hızla geldiğini fark etti. Bu sırada paniğe kapılan belediye başkanı araçtan kaçamayınca aşırı hızla gelen araba kendisine çarptı. 57 yaşındaki Belediye Başkanı Yurchenko’ya çarpan araç, buzlu yolda kayınca şehrin eski belediye başkanı Stanislav Karpovsky’nin park edilmiş aracına çarparak durabildi. Tatyana Yurchenko çevredekiler tarafından hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan belediye başkanının sol kolunda ve sağ omzunda kırıklar tespit edilirken ayrıca beyin sarsıntısı da geçirdiği ifade edildi. Tedavi altına alınan belediye başkanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 24 yaşındaki aracın sürücüsü gözaltına alınırken, park halindeki eski belediye başkanının aracı ise büyük hasar gördü.
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