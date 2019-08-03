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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Rusya’da 4 Katlı Binada Yangın

- Rusya’da 4 Katlı Binada Yangın

yangın söndürme çalışmaları

Tren İstasyonu Hastane Başkent Helikopter Yangına Müdahale 

-detay

( MOSKOVA ) - Rusya’da 4 katlı binada yangın MOSKOVA

- Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Paveletsky tren istasyonu yakınlarında 4 katlı bir binada yangın çıktı. Başkent Moskova’da eski bir binada çıkan yangın hızla yayıldı. Rusya Acil durumlar Bakanlığı, sabah saatlerinde Paveletsky tren istasyonu yakınlarında 4 katlı bir binada yangın çıktığını belirtti.
120 personel ve 2 helikopterin yangına müdahale ettiği aktarıldı. Yangının nedeni henüz bilinmezken diğer binalara yayılmaması için helikopterlerle müdahale edildi. Yangına müdahale esnasında yaralanan bir itfaiyeci en yakın hastaneye görüldü.

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