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03 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
‘Ruslardan başka türlü dost olur’ diyen Adil Gür’e suç duyurusu

‘Ruslardan başka türlü dost olur’ diyen Adil Gür’e suç duyurusu

Avukat Orhan Nezih Olmaç açıklama

Televizyon Urus Televizyon Programı Suç Duyurusu Hassasiyet 

-Adliyeden detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bir avukat, katıldığı televizyon programında ‘Ruslardan başka türlü dost olur’ diyen A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür hakkında suç duyurusunda bulundu. Özel bir televizyon kanalında katıldığı programda, “Ayıdan post Rus’tan dost olmaz. Ruslardan başka türlü dost olur sadece” sözlerini sarf eden A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Avukat Orhan Nezih Olmaç tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde Gür’ün ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan cezalandırılması talep edildi. “Irk ve bölge farkı gözeterek aşağılamaktan çekinmemiştir” Suç duyurusu dilekçesinde, “Adil Gür, ekran başındaki Rus asıllı kadınlardan ve vatandaşlardan özür dileyerek, yani bilerek ve isteyerek açık bir şekilde Rus asıllı kadınları alenen ırk ve bölge farkı gözeterek aşağılamaktan çekinmemiştir. Ayrıca son derece hassasiyet yaşadığımız şu günlerde Rus asıllı vatandaşlarımızı veyahut yabancıları açık hedef haline getirerek, halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmiştir” denildi. Suç duyurusunun ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan avukat, “Adil Gür hakkında TCK’nın 216. Maddesi, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçu gereğince suç duyurusunda bulunduk” dedi.

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