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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Rus savaş gemisi “Caesar Kunikov” İstanbul Boğazı’ndan geçti

Rus savaş gemisi “Caesar Kunikov” İstanbul Boğazı’ndan geçti

Geminin geçişi

Uzunlu Savaş Gemisi Batın 

-Güvertedeki askerler
-Orta güvertede tüfeğin başında bekleyen asker
-Sahil güvenliği botu ve gemisi
-Genel ve Detay

( İSTANBUL )- Rus askerin omzunda füzeyle 4 sene önce geçen gemi tartışmalara neden olmuştu- Geçiş esnasında güvertedeki askerler sahili seyretti İSTANBUL

- Rus donanmasına ait 158 borda numaralı "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, İstanbul Boğazı’ndan geçerek Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. 4 sene önce Rus askerin omzunda füzeyle geçmesi nedeniyle tartışmalara neden olan gemideki mürettebatın sahili izlediği görülürken, bir askerin ise ağır makineli tüfeğin başında beklediği görüldü.
Rus donanmasına ait 158 borda numaralı 112 metre uzunluğundaki "Caesar Kunikov" adlı savaş gemisi, saat 17.00 sıralarında Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yaptı. Yaklaşık 1 saatte boğaz geçişini tamamlayan gemi, Marmara Denizine açıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı bot ve geminin eşlik ettiği geminin geçişi esnasında bir askerin ağır makineli tüfeğin başında bekledi. Mürettebatın ise güvertede sahili izlediği görüldü.
Öte yandan boğazdan geçiş yapan geminin 4 sene önce Rus askerin omzunda füzeyle geçmesi nedeniyle tartışmalara neden olan savaş gemisi olduğu öğrenildi. (DCC- ÖY-
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