Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
- Rus ordusu korona virüse karşı harekete geçti - Askerlerden 'korona virüs' tatbikatı

- Rus ordusu korona virüse karşı harekete geçti - Askerlerden 'korona virüs' tatbikatı

Askerin sağlık taramasından detay

Toplantı Tatbikat Sıhhiye Sağlık Taraması Harekete Geç 

-Uçakla tatbikattan detay
-Rus askerlere eğitimlerden detay

( MOSKOVA ) - Rus ordusu korona virüse karşı harekete geçti- Askerlerden 'korona virüs' tatbikatı MOSKOVA

- Rusya'da artan korona virüs vakalarına karşı Rus ordusunda hijyen çalışmaları ve uçakla tatbikat gerçekleştirildi.
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve askeri kanat temsilcileri, Rusya'da artan korona virüs vakalarından Rus ordusunun etkilenmemesi ve virüse karşı toplumsal mücadelede askerin yer almasıyla ilgili toplantı gerçekleştirmişti. Toplantının ardından ordu içerisinde büyük bir çalışma başlatıldı. Rus ordusu bünyesindeki kışlada ve alanda görev yapan askerlerin tümünün korona virüsü testinden geçirildiği kışlalardaki yatakhane, yemekhane ve sağlık odalarında ilaçlama ve hijyen çalışmaları yapıldı. Kışlalara giren araçlar tazyikli su ile yıkandığı, herkesin ateşinin ölçüldüğü, testlere tabi tutulduğu ve askerlerin korona virüse karşı eğitimlere alındığı açıklandı. Rus ordusunun kullandığı silah ve araçların ilaçlanarak dezenfekte edildiği ifade edilirken, TU-154 tipi uçakta korona virüs tatbikatı yapıldı. Tatbikata göre uçaktaki yolcular indirilerek askerlerin kurduğu sıhhiye çadırlarına yönlendirildi. Çadırlarda bulunanlara korona virüs testleri ve tedavileri yapıldı. Uçak ise özel ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Terörle Mücadelenin profesyonel GücüTerörle Mücadelenin profesyonel Gücü
Komandolar Tatbikatta Hünerlerini SergilediKomandolar Tatbikatta Hünerlerini Sergiledi
Türk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de SergileniyorTürk Savunma Sanayisi Ürünleri İzmir'de Sergileniyor
Terör saldırısı için tatbikat yaptılarTerör saldırısı için tatbikat yaptılar
Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı Suudi Arabistan, Orta Doğu tarihinin en büyük tatbikatını yaptı
Komandolarımız TatbikattaKomandolarımız Tatbikatta
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı