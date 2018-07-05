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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Rumeli Feneri'nde denize giren vatandaş boğuldu

Rumeli Feneri'nde denize giren vatandaş boğuldu

Kangal'ın arkadaşları röportaj

Kayalı Balıkçı Teknesi Gesi 

-Ambulansın gelmesi
-detaylar

( İSTANBUL )- Ceset kıyıya balıkçı teknesiyle taşındı İSTANBUL

- Sarıyer Rumeli Feneri Kale Mevkii'nde sabah saatlerinde serinlemek için üç arkadaşıyla birlikte denize giren 52 yaşındaki Mehmet Kangal boğularak hayatını kaybetti. Balıkçı teknesiyle kıyıya çıkarılan Kangal'ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Sabahın erken saatlerinde 3 arkadaşıyla birlikte Sarıyer Rumeli Feneri Kale Mevki'nde denize giren 52 yaşındaki Mehmet Kangal, dalgalara kapılarak kafasını kayalıklara çarptı. Aldığı darbeyle dengesini kaybeden Kangal, boğularak hayatını kaybetti. Yanında bulunan 3 arkadaşı balıkçı teknesinden yardım isteyerek arkadaşlarının cesedini kıyıya taşıdı. Kangal'ın cesedi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken arkadaşları, ifade vermek için karakola götürüldü.
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