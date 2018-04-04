Ruhani: 'Bölgemizin haritası hiçbir şekilde değişmemeli' - ANKARA
Ruhani: "Bölgemizin haritası hiçbir şekilde değişmemeli" - ANKARA - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin konuşmasıANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katıldığı "Türkiye - Rusya - İran Üçlü Zirvesi" sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Ruhani zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. (2)