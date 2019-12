Ruam hastalığı şüphesiyle 8 at karantinaya alındı

-fayton ve atlardan arşiv görüntü



( BOLU ) BOLU



- Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Abant Tabiat Parkı’nda bulunan 8 atın ruam hastalığı şüphesiyle karantinaya alındığını belirterek, sonuçların önümüzdeki hafta geleceğini söyledi.



Bolu’da, Abant Tabiat Parkı’nda gezi ve bireysel amaçlı kullanılan 83 attan ruam hastalığına yönelik numune alındı. Numune alınan atlardan 8 tanesi ruam hastalığı görülme şüphesiyle karantinaya alındı. Konuyla ilgili açıklama yapan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, “Abant Tabiat Parkı’nda gezinti ve bireysel amaçlarla kullanılan 8 atın ruam hastalığı tehlikesi şüphesiyle karantinaya alındığını belirterek, şuanda daha numune alındı. Henüz bir şey çıkmadı. Sonuç çıktıktan sonra bilgi verilir. Bizim her zaman bu tip at popülasyonunun olduğu yerlerde aldığımız numuneler gider ve hastalık varsa ona göre işlem yapılır. Hastalık yoksa zaten bir işlem yapılmaz. Şuanda bu numune alınan atlarla ilgili kesinleşmiş bir sonuç yok. Daha tahlile yeni gitti. Önümüzdeki hafta numune sonuçları çıkar. Numune alınan at sayısı 8. Hayvanda hastalık şüphesi olduğu için numune alındı. Dolayısıyla bu genel bir koruma önlemidir. Atlar şüpheye istinaden karantinaya alındı. Şüphe dağıldıktan sona karantina kalkar” dedi.





