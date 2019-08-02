Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Romanya'nın sembolik gemilerinden 'Mircea' Sarayburnu'nda ziyarete açıldı - İSTANBUL

Romanya'nın sembolik gemilerinden 'Mircea' Sarayburnu'nda ziyarete açıldı - İSTANBUL

Romanya'nın sembolik gemilerinden "Mircea" Sarayburnu'nda ziyarete açıldı - İSTANBUL - Mircea adlı gemiden görüntüler - Gemi mürettebatından detaylar - Romanya Deniz Kuvvetlerinin sembollerinden 80 yıldır denizlerde faaliyet gösteren tarihi eğitim gemisi "Mircea", üç günlük mola için geldiği İstanbul 'da Sarayburnu Limanı'nda demirledi - Vatandaşlar, 3 gün boyunca gemiyi ziyaret edebilecekİSTANBLU (AA) - Romanya Deniz Kuvvetlerinin sembollerinden 80 yıldır denizlerde faaliyet gösteren tarihi eğitim gemisi "Mircea" üç günlük mola için geldiği Sarayburnu Limanı'nda ziyarete açıldı.Romanya'nın askeri görevinin yanı sıra diplomatik bir misyona da sahip eğitim gemisi "Bricul Mircea" sabah saatlerinde rotasının son durağı olan Sarayburnu Limanı'na demirledi.Mircea gemisi 2 - 4 Ağustos tarihleri arasında saat 10.00 - 13.00 ve 15.00 - 18.00 arasında limanda ziyarete açık olacak.Gemi 5 Ağustos'ta Köstence Limanı'na dönecek. - Mircea eğitim gemisiİnşaa edildiği yıldan bu yana pek çok askeri ve diplomatik görevde kullanılan gemi, subay ve astsubaylara mühendislik ve denizcilik dahil olmak üzeri birçok alanda eğitim veriyor.Mürettebatında Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Çin, Polonya, Portekiz ve Ukrayna gibi ülkelerden 13 kişinin yanı sıra 170'den fazla askeri öğrenci, subay ve astsubay bulunuyor.Romanya Ordusu'nun hizmetine girmesinin 80. yıl dönümünü kutlamak için çıktığı yolda son durağının İstanbul olması Türkiye - Romanya ilişkileri açısından sembolik bir önem taşıyor.

Askeri Öğrenci Misyon Diplomat Batın Mühendislik 

İlgili Foto Galeriler
Pençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiPençe-2 Harekâtında Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Diyarbakırda Can PazarDiyarbakırda Can Pazar
Kuzey Irakta MİT Operasyonu!Kuzey Irakta MİT Operasyonu!
Sahte Dolarlar Emniyetin Önünde SergilendiSahte Dolarlar Emniyetin Önünde Sergilendi
Hakan Atilla İstanbul'da!Hakan Atilla İstanbul'da!
Suriyelilerin Bayram Yolculuğu BaşladıSuriyelilerin Bayram Yolculuğu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı