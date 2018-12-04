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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ro-Ro Terminali'nde sabotaj ve terör eylemi tatbikatı - YALOVA

Ro-Ro Terminali'nde sabotaj ve terör eylemi tatbikatı - YALOVA

- Tatbikattan görüntüler Yalova Ro - Ro Terminali'nde sabotaj ve terör eylemi tatbikatıYALOVA (AA) - Yalova 'daki Ro - Ro Terminali'nde sabotaj ve terör eylemi tatbikatı gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Yardımcısı Yıldırım Uçar'ın koordinesinde yapılan tatbikatta uluslararası terminal statüsündeki Ro - Ro Terminali'ne denizden ve karadan gerçekleştirilebilecek sabotaj ve terör eylemlerine karşı emniyet ve güvenlik tedbirleri uygulandı.Senaryo gereği drone ile gemiye şüpheli paket bırakılması ve tesise araçla giren canlı bomba saldırısına karşı müdahale yapıldı.Uçar'ın koordinesinde gerçekleştirilen ve muhabere usulleri ve cihazları ile kurumlar arasındaki iş birliğinin yeterliliği ile personelin acil durumlar karşısında reaksiyonunun görülmesinin amaçlandığı tatbikat, farklı senaryolarla belli aralıklarla tekrarlanacak.Tatbikata, İl Emniyet Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, Çiftlikköy İlçe Jandarma Komutanlığı, Liman Başkanlığı, Gümrük Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği, Hudut Sağlık Denetleme Merkezi Tabipliğinin yanı sıra İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER), 112 Acil Çağrı Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Taşköprü Belediyesi İtfaiye birimleri katıldı.

Terör Eylemi Şüpheli Paket Uluslararası Yazılı Açıklama Canlı Bomba 

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