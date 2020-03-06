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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Rizeli genç kadın kanadı balkondaki saksı ile demir korkuluk arasına sıkışan martıyı böyle kurtardı

Rizeli genç kadın kanadı balkondaki saksı ile demir korkuluk arasına sıkışan martıyı böyle kurtardı

Martının takıldığı balkon

Demir Korkuluk Korkuluk Alabalık Genç Kadın Hayvan 

-Martının çırpınışları
-Meraklı kalabalık
-Kadının martıyı kurtarma anı
-Martının kurtuluşu
-Balkondaki çırpınışı ve uçarak uzaklaşması

( RİZE ) RİZE

- Rize'de kanadı bir evin balkonundaki demir korkuluk ile saksı arasında sıkışan martıyı gören genç kadın martıyı kıvrak zekası ile sıkıştığı yerden kurtardı. İl merkezi Piriçelebi mahallesi Hacı Hafız Seyfullah sokaktaki bir apartmanın 4. katına konan martı havalanacağı sırada kanadı balkondaki saksı ile demir korkuluklar arasına sıkıştı. Uzun süre uğraş veren martı, ne kadar çırpınsa da bir türlü takıldığı yerden kurtulamadı. Diğer martıların çığlıklarını duyan apartman sakinleri ne olup bittiğini anlamak için çevreye göz gezdirdiği sırada bir martının balkonda tek kanadını takılmış bir şekilde aşağıya sarktığını fark etti. Martının çırpınışlarını gören çevre sakinleri ise Rize Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada aynı binanın en üst katında oturan Sevgi Kara kıvrak zekasını kullandı ve hemen aşağıya bakkaldan siparişlerini aldığı sepetini aşağıya uzattı. Martıyı altından kavrayan Kara, sepeti yukarıya doğru çekerek martıyı takıldığı yerden kurtarmayı başardı. Balkonun içine giren martı biraz durduktan sonra uçarak bölgeden uzaklaştı. Böylelikle olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesine gerek kalmadı. Bir can kurtardığı için çok mutlu olduğunu dile getiren Sevgi Kara “Martıyı ben görmedim, arkadaşlar beni aradı. Hemen sepeti saldım, ona doğru uzattım. Martıyı kurtarmış oldum. Çok mutlu oldum, sonuçta bir hayvanın canını kurtarmış oldum” ifadelerini kullandı.
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