-babadan görüntü

-kızdan görüntü

-kemençe çalınırken görüntü

-röpler



( RİZE - ÖZEL) Rizeli baba kız "Atma Türkü" geleneğini yaşatıyor- Atma Türkü geleneğini 9 Yaşındaki Ayşegül yaşatmaya çalışıyor RİZE



- Rize'de Fatih Aksoy ve 9 yaşındaki kızı Ayşegül Aksoy'un en büyük zevki karşılıklı atma türkü atmak. İki veya daha fazla kişi arasında söylenen Atma Türkü Karadeniz Bölgesi’ne ait bir gelenek. Öyle ki Rize, Trabzon ve Giresun bölgelerinde nadiren de olsa Atma Türkü ustalarına rastlansa da aslında Atma Türkü unutulmaya yüz tutmuş bir kültür hazinesi. Rize'de bu hazineyi yaşatmak isteyen sanatçı Fatih Aksoy, 9 yaşındaki kızına atma türkü sevgisini aşılıyor. Evde kemençe çaldığı sırada odanın dışarısından müziğe eşlik eden 9 yaşındaki Ayşegül Aksoy’u duyan babası Fatih Aksoy müziğe olan kulağını fark etti. Kızını yanına çağırdı ve kendisi çaldı kızı söyledi.



Bir süre birlikte şarkı söyleyen baba kız daha sonra birbirlerine atma türkü atmaya başladı.

Kızındaki cevheri kendisi kemençe çaldığı sırada kızının ona eşlik etmesinden fark ettiğini dile getiren Fatih Aksoy “Kemençe işiyle uğraşıyorum, mesleğim şairlik. Çocukluğumdan beri şarkı söylerim, bizde bir merak şarkı söylemek. Kemençeye babamın dayısı Koçal dayı öldükten sonra bir merak sardı. O çok güzel kemençe çalardı. Başladım kemençe çalmaya. Yaşımız ilerledikçe düğünlerde türkü söylemeye başladık, festivallere çıkmaya başladık. Kemençe işi oldu kemençe çaldık, olmadı inşaatlarda boyacılık yaptık. Her baba mutlaka benim yerimde olmak ister. Yeni doğmuş bir çocuğu bu yaşa getirip, babanın karşısında atma türkü atması çok farklı bir şey, farklı bir duygu. Babaya karşılık veriyor atma türkü ile, yani kız ile baba arasındaki bağı gösterir” dedi.

Atma türkünün unutulmaya yüz tuttuğunu, o nedenle kızına atma türkü adına bir şeyler öğretmeye çalıştığını dile getiren Aksoy “Bizim Osman Dayımız var, Osman Efendioğlu, 86 yaşında. Bize çok büyük katkısı vardır. Çok emek verdi bize. Rahmetli arkadaşım Ahmet Çakar ile beraber biz Osman Dayı’nın programlarına gittik. Kendimi yetiştirdik. Biraz da yeteneğimiz vardı, Osman Dayı’nın yanında yetiştik. Eski şairler kalmadı, Osman Dayı yaşlandı, Ahmet vefat etti. Bende böyle fidanlar yetiştirmeye çalışıyorum. Bu cevherlere, böyle yeteneklere sahip çıkmak lazım” ifadelerini kullandı. Babasını atma türkü atarken duyan ve babasına daha sonra eşlik etmeye başlayan Ayşegül Aksoy ise “Okulda şarkı söylüyorduk, herkes sırayla söylüyordu. Arkadaşlarım hep şarkıya geriden geliyordu. Ben müzik ile uyum sağladım. Ondan sonra babamı atma türkü atarken duymuştum. Bende babama dedim ki atma türkü atalım, oda bu isteğimi kabul etti ve beraber atma türkü attık. Kâğıtlara yazdık kurduğumuz türküleri ve sonra hep böyle devam ettik. Atma türkü atmak zor ama öğrenince kolay” diye konuştu.



